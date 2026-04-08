08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-254'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Eleştirilere rakamlarla cevap: Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

2020 yılından bu yana Galatasaray, Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 274 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 75 gol ve 62 asistle tam 137 gole direkt katkı verdi. Maç başına 0.50 skor üreten yıldız futbolcu, 132 dakikada bir tabelayı değiştirmeyi de başardı.

calendar 08 Nisan 2026 14:14
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
5 gün içinde önce Milli Takımımız'ı Dünya Kupası'na taşıyan golü atan, ardından da hayati önem taşıyan Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu manşetlerde...

Yıldız futbolcu oynadığı oyun nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olsa da skor yapma konusunda inanılmaz bir seviyeye ulaşmış durumda.

2020 yılında Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem, Sarı-Kırmızılı formayla 11 bin 840 dakika görev yaparken, 174 maçta 46 gol atıp 42 asiste imza atmıştı. 2024 yılında Benfica'nın yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibinde 58 maçta 3 bin 706 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu 17 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Sezon başında çok olaylı bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye gelen milli futbolcu eleştirilere rağmen 37 maçta 12 gol ve 7 asist üretti. Toplamda son 6 yılda Galatasaray, Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 274 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 75 gol ve 62 asistle tam 137 gole direkt katkı verdi. Maç başına 0.50 skor üreten tecrübeli yıldız bu süreçte 18 bin 185 dakika süre aldı ve 132 dakikada bir tabelayı değiştirdi.

Kerem Aktürkoğlu 2021'den bu yana giydiği milli formayla da 51 maçta 15 gol attı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
