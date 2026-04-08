07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Beşiktaş'ın yeni golcü adayı: Tolu Arokodare

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton forması giyen Nijeryalı futbolcu Tolu Arokodare'yi izliyor.

08 Nisan 2026 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, gol yollarına güçlü bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da forma giyen Tolu Arokodare'yi takip ediyor.

İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan ancak Premier Lig'de son sırada olmaları sebebiyle ayrılmaya sıcak bakan Arokodare'nin tekliflere açık olduğu vurgulandı. 25 yaşındaki forvetin gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alan ve kendi ligin zirveye oynayacak bir takıma gitmek istediği belirtildi.

OH'LA FORVETTE OLACAK

Siyah-beyazlılar da Süper Lig'de başarılı olan Paul Onuachu ve Victor Osimhen tarzındaki forvetlerden yola çıkarak Tolu Arokodare'yi listesine eklediği bildirildi. Arokodare'nin Nijeryalı vatandaşları gibi Süper Lig'de başarılı olabileceği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin 25 yaşındaki yıldız için harekete geçeceği vurgulandı. Hyeon Gyu Oh'la beraber Tolu Arokodare'yi forvet hattında kullanmayı planladığı aktarıldı.

GENK'TE GOL KRALI OLDU

Kariyerindeki çıkışı Belçika ekibi Genk'te yaşayan Tolu Arokodare, 2024-2025 sezonunda gol krallığı yaşadı. Genk formasıyla Belçika Ligi'nde 21 kez ağları havalandırdı. Arokodare bu performansıyla İngiltere'ye transfer oldu.

NİJERYALILAR BAŞARIYI YAKALADI

Süper Lig'de Nijeryalı yıldızların başarısı dikkat çekiyor. Aynı şekilde geçmiş dönemde forma giyen Nijeryalı isimlerin de iyi bir performans göstermesi göze çarpıyor. Son 3 sezonda gol krallığında Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Galatasaray'da Victor Osimhen'in öne çıkması Tolu Arokodare için referans oluyor. Beşiktaş'ın kaptanlarından Wilfred Ndidi de Arokodare'ye destek sağlayacak.

AMOKACHI'DEN REFERANS

1996-2000 arası Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amokachi, Tolu Arokodare'ye referans olacak. Nijerya futbolunda unutulmazlar arasında yer alan Amokachi, Arokodare'nin iknasında rol oynayacak. Türkiye'deki Nijeryalı yıldızlar da 25 yaşındaki forveti ikna edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.