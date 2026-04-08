08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Rafa Silva için Benfica'da yeni kriz!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Artık oynatmak istemiyorum." dediği isimlerden birinin Beşiktaş'tan transfer edilen Rafa Silva olduğu öne sürüldü.

calendar 08 Nisan 2026 11:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın kriz yaşadığı ve yollarını ayırdığı Rafa Silva için Benfica'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı.

Mourinho, "Artık sahada görmek istemediğim bazı oyuncularım var. Artık oynamalarını istemiyorum ama onlar kulübün varlıkları. Onları satmak istesem bile, piyasa değerlerini korumak için onları sahaya sürersem satmak daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN SÖYLEDİĞİ OYUNCULAR

Record'da yer alan habere göre, Mourinho'nun söylediği oyunculardan birinin de Beşiktaş'tan transfer edilen Rafa Silva olduğu belirtildi.

Mourinho'nun Rafa Silva ile birlikte Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov ve Dodi Lukebakio kastettiği kaydedildi.

BENFICA'DA NE YAPTI?

Beşiktaş'tan sonra eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz ekibinde bu sezon 12 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
