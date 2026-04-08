Giannis için ayrılık iddiası güçleniyor: 'Takas kaçınılmaz olabilir'

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo hakkında ortaya atılan son iddialar, yaz döneminde olası bir takasın kaçınılmaz olabileceğine işaret ediyor.



Sezonun sonuna yaklaşılırken Bucks cephesinde yaşanan gelişmeler, özellikle Antetokounmpo'nun geleceği etrafında şekillenen tartışmalar nedeniyle oldukça çalkantılı bir tablo ortaya koydu.



Şubat ayında takas edilmesi beklenen yıldız oyuncu takımda kalmış ve şampiyonluk hedeflerine odaklandığını ifade etmişti. Ancak ESPN muhabiri Shams Charania'nın haberine göre, takım içinden bazı isimler Antetokounmpo'nun artık Milwaukee'de kalmak istemediğini düşünüyor.



Haberde yer alan bir kaynak, "En iyi oyuncunuzun bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıdaysa kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.



Aynı haberde, oyuncuların Antetokounmpo'nun geleceğine dair bitmek bilmeyen belirsizlikten yorulduğu ve bu durumun soyunma odasında "gergin bir atmosfer" yarattığı aktarıldı.



Yunan yıldızın, takım arkadaşlarıyla yaptığı bir toplantıda dış gürültüye kulak asmamaları yönünde çağrıda bulunduğu, Kevin Porter Jr.'ın da kamuoyu önünde destek verdiği belirtildi.



2021 yılında Bucks'a 50 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıran Antetokounmpo, bu sezon sakatlık problemleriyle mücadele etti ve kariyerinin en düşük seviyelerinden biri olan 36 maçta forma giyebildi.



Charania'nın haberine göre Bucks yönetimi, sezon sonunda Antetokounmpo için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olacak ve kulüp içinde "bir takasın gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu" görüşü giderek ağırlık kazanıyor.



Bir başka kaynak ise mevcut durumu, "Bu, ligdeki en toksik takım ortamlarından biri. Giannis konusunda son ana kadar beklediler ve artık herkes durumu biliyor" sözleriyle değerlendirdi.



31-47'lik derecesiyle Bucks'ın dokuz yıl sonra ilk kez play-off dışında kalması beklenirken, bu sezon aynı zamanda Antetokounmpo'nun 2013'te takıma katılmasından bu yana yalnızca üçüncü kez play-off kaçıracağı sezon olacak.



