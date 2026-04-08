07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Galatasaray'da Leroy Sane ile özel görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi Leroy Sane ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 08 Nisan 2026 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Galatasaraylı Leroy Sane, Göztepe mücadelesi ile birlikte formasına kavuşuyor.

Alman Milli Takımı'nda eleştirilerin odağında olan ve tribünlerden de tepki alan 30 yaşındaki yıldız oyuncu ile teknik direktör Okan Buruk bir görüşme yaptı.

"DÜNYA KUPASI İÇİN"

Bu sezon ligde 6 golünün yanına 4 de asist ekleyen Sane'ye kalan haftaların önemi bir kez daha anlatılırken, Dünya Kupası kadrosunda olması için Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımasının en önemli yol olduğu ezberletildi.

Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
