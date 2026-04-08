Galatasaray'da Leroy Sane ile özel görüşme

Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Galatasaraylı Leroy Sane, Göztepe mücadelesi ile birlikte formasına kavuşuyor.
Alman Milli Takımı'nda eleştirilerin odağında olan ve tribünlerden de tepki alan 30 yaşındaki yıldız oyuncu ile teknik direktör Okan Buruk bir görüşme yaptı.
"DÜNYA KUPASI İÇİN"
Bu sezon ligde 6 golünün yanına 4 de asist ekleyen Sane'ye kalan haftaların önemi bir kez daha anlatılırken, Dünya Kupası kadrosunda olması için Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımasının en önemli yol olduğu ezberletildi.
Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
