08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-356'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Uğur Uçar: "Kabul edilebilir değil"

1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, Sipay Bodrum FK maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

calendar 08 Nisan 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, takım olarak yakaladıkları ivmeye karşın 34. haftada konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları Sipay Bodrum FK karşısında alınan beraberliğin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Bandırmaspor karşısında gelen mağlubiyet üzerine Bodrum FK maçının yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olmasını istediklerini ancak maçın beraberlikle sonuçlandığını belirtti.

Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarına işaret eden Uçar, "Oynadığımız karşılaşmada, rakibimizin önde tekli baskı yapacağını öngörerek stoperlerimizin oyuna katılımını artırmayı, diyagonal paslarla kenar ve bek oyuncularımızı topla buluşturmayı ve rakibin savunma zafiyetlerini değerlendirmeyi planladık. Özellikle kenar organizasyonları ve arka direkte oluşan boşluklar üzerine çalıştık. Bu plan doğrultusunda, maçın 10. dakikasında golü bularak öne geçtik." ifadelerini kullandı.

Oyunun kontrolünün maç boyunca kendilerinde olduğunu, topa rakipten daha fazla sahip olduklarını vurgulayan Uçar, "Rakibin geçiş oyunlarındaki etkisini biliyorduk ancak gereken reaksiyonu zamanında gösteremememiz sonucunda şanssız yediğimiz golle skor dengelendi. Karşılaşmanın kırılma anları, önceki maçta olduğu gibi sonuçlandırmadaki eksikliğimiz ve penaltıdan yararlanamamamız, oyunun skora yansımasına engel oldu. Yakaladığımız ivme neticesinde beraberlik bizler için kabul edilebilir bir sonuç olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, galibiyet serisini yakalamak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle üçüncü bölgede daha etkili olup ürettiğimiz oyunu sonuca dönüştürmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kısa duraksamayı aşacak güce sahibiz. En kısa sürede yeniden galibiyet serisi yakalayarak yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Tribünlerin dolu olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
