08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Pablo Laso: ''Larkin'in performansından memnun değilim çünkü...''

Anadolu Efes başantrenörü Pablo Laso, EuroLeague'de 4 maç sonra gelen galibiyetin ardından konuştu.

calendar 08 Nisan 2026 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: ''Larkin'in performansından memnun değilim çünkü...''
EuroLeague'in 36. haftasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan'ı 79-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduklarını söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Laso, "Çok fazla iyi şey yaptık. Çok fazla da şut kaçırdık. Hücumda bunu yapmak da canımızı yaktı. Bir taraftan da savunmada derli topluyduk. Bu sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduk. Son 6 maçını kazanmış takıma karşı galibiyet elde etmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlatmasının ardından 145 gün sonra formasına kavuşan milli oyuncu Shane Larkin ile ilgili de görüşlerini paylaşan Pablo Laso, şunları kaydetti:

"Larkin'in performansından memnun değilim. Nedeni ise şu, Larkin'in bu şekilde oynamasını bekliyorum ama bunu çok daha uzun bir süreye yaymasını bekliyorum. Maçtan önce kendisiyle görüştüm. En fazla 15 dakika süre alması konusunda mutabık kaldık. Orada da limitinin 49 saniye üstüne çıkmışız. Ancak bence Larkin'in geri dönüşü takımın öz güvenini kazanması açısından son derece önemliydi. Uzun aradan sonra onu sahada görmekten mutluluk duyuyorum."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
