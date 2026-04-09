Metin Öztürk: 'Biz artık hakem konuşmuyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, "Çok keyifli bir akşam. Tam bir Galatasaray bayramı. Saat 20.00'de başlayan üç önemli maçımız vardı. Burada şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Göztepe'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ikinci yarıda bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir üç puan ve 4 puanlık bir fark var" dedi.
"BUGÜN GALATASARAY BAYRAMI"
Gelecek yıllar için şampiyonluk inancını dile getiren Öztürk, "İnşallah sene Dursun Başkanımızın dediği gibi 2026 yılında 26. şampiyonluğumuzu alıp 4 yıl üst üste şampiyon olacağız. Bugün Dursun Başkanımızın takip ettiği kadınlar voleybolda bir Avrupa kupası aldık. Gurur duyuyoruz. Basketbolda Final Four'a bir adım kaldı, keyifliyiz. Bugün bir Galatasaray bayramı. İnşallah Dursun Başkanımızın liderliğinde 26., 27. şampiyonluğa devam edip taraftarımızı güldürmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, mayıslar bizimdir. Bayrakları hazırlasınlar" ifadelerini kullandı.
"ORADA FUTBOLA BÜYÜK BİR İHANET İŞLENDİ"
Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Trabzon maçı geride kaldı. Bununla ilgili söyleyecek bir şey yok. Göztepeli dostlarımız bizi harika ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten futbolu futbolcular oynuyor, biz oynamıyoruz. Yöneticiler sadece nezaket içinde kalmalı ve devam etmeli. Orada geçen hafta da söylemiştik. Yönetim eliyle bir rezalet vardı. Bu alışkanlık haline gelirse, anonsçular canı istediği gibi basket maçı anlatır gibi konuşmaya devam ederlerse, bu bir hastalık gibi tüm statlara yayılır. Önemli olan Galatasaray'a karşı yapılan değil, orada futbola karşı büyük bir ihanet işlenmiştir, ihanet gerçekleşmiştir. İnşallah diğer statlarda bu gerçekleşmez." diye konuştu.
"BİZ ARTIK HAKEM KONUŞMUYORUZ"
"Hakem performansı için bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Metin Öztürk, "Bu maçla ilgili? Ya biz artık hakemler konuşmuyoruz. Geçen maçta konuşmadık. Önümüze bakıyoruz. Eee şu an 6 maç kaldı. Eee biliyorsunuz 6 maç eee 18 puan demek. 4 puan önde olmanız bir avantaj yaratıyor ama sizi şampiyon yapmıyor. Onun için biz her birini final olarak oynayacağız. 6 tane finalimiz var. Dursun Özbek liderliğinde Okan hocam ve ekibi inşallah tekrar bizim yüzümüzü güldürecek, biz buna inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz." cevabını verdi.
