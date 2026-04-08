08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Okan Buruk: "Çok büyük bir hainlik var!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı sonrası ilk 11'in sürekli sızmasıyla ilgili çok sert sözler söyledi.

calendar 08 Nisan 2026 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11'in sürekli basına sızdırılmasına ağır tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un gündeme bomba gibi düşen o flaş sözleri:

"Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. Bazı maçlar tahmin edilebilir, saygı duyuyorum. İçeriden haber alınabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Önlem almamız gerekiyor. Belki son antrenmanda 11'i belli etmeyip ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. İçerideki hainleri bulacağız. İçeride Galatasaray'a zarar verip, kadrosunun yayılmasını sağlayan hainler var!"

"METEHAN'A SUÇ ATILIYOR!"

"Bir arkadaşımız devamlı Galatasaray'ın içinden kadroyu alıp veriyor. Metehan'a suç atılıyor bu sefer. Metehan 3-4 aydır yoktu. Bizim devamlı kadrolarımız çıkıyor."

 "İSMİNİ DE VERİYORUM!"

"Ama özellikle Kaya Temel, ismini de veriyorum. Bundan çok rahatsızım. En son maçın kadrosunu da sızdıran, içeriden alan... Bunun için içeride de çok önemli bir şey yapacağız. Kimin kadroyu verdiğini arayacağız. Oyuncu mu, teknik heyet mi, personel mi..."

"BİZİ KİM SATIYORSA BULACAĞIZ!"

"Galatasaray'a büyük bir hainlik yapılıyor. Haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek ve sızdırmak Galatasaray'a yapılan bir kötülük. Rakipler buna göre hazırlanıyor. Bizi içeride kim satıyorsa ortaya çıkarıp önlemimizi alacağız. Bu ilk 11'in bilinmesi imkansızdı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
