08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-067'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-164'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Beşiktaş'ın rakibi JL Bourg oldu

EuroCup'ın yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg'a konuk olan temsilcimiz karşılaşmadan 94-78 mağlup ayrılarak turnuvadan elendi. Beşiktaş GAİN'in finaldeki rakibi JL Bourg oldu.

08 Nisan 2026 22:52 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 22:55
 Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 94-78 yenildi. Seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk bölümünde ev sahibi ekip Lindo ve Mokoka ile skor bulurken, Türk Telekom rakibine Bankston ile pota altından cevap verdi. Beşinci dakikayı 13-11 önde geçen Cosea JL Bourg, ilk periyodun ikinci bölümünde çembere gitmekte zorlanan Türk Telekom karşısında dış atışlarda etkili olarak farkı çift haneye (23-12) çıkardı. Türk Telekom, ilk çeyreği 10 sayı (26-16) farkla geride tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. Moladan iyi dönen ev sahibi ekip farkı yeniden çift haneye (31-21) çıkarsa da kısa sürede toparlanan Türk Telekom, yakaladığı 14-3'lük seriyle öne geçti: 34-35. Soyunma odasına JL Bourg'un 43-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda üç sayılık basketlerle iyi bir başlangıç yapan Fransa ekibi, hücum ribaundlarını da alarak farkı tekrar çift haneye taşıdı: 56-46. Final yolunda son periyoda JL Bourg, 68-59'luk skor avantajıyla girdi.

Final periyodunda Both Gach'ın üst üste smaç basketleriyle hücumda ritim yakalayan JL Bourg karşısında 14 sayı (79-65) geriye düşen Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can mola aldı. Mola dönüşü de istediği oyunu oynayamayan ve son iki dakikaya 89-69 geride giren Türk Telekom, parkeden 94-78 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş GAİN ile Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.


Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Cosea JL Bourg: Mcghee 13, Gach 21, Lindo 9, Kokila 7, Mokoka 15, Mitchell 6, Moulare 9, Mcdowell-White 6, Agee 8, Kane

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 3, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Smith 18, Allman 7, Alexander 10, Usher 13, Berkan Durmaz

1. Periyot: 26-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 68-59

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
