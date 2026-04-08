08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-021'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray maçına hazırlanan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takım ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

calendar 08 Nisan 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 12 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lucescu'nun herkesin tanıması gereken çok özel bir insan olduğunu belirten İnan, kendisiyle çok güzel zamanlar geçirdiğini, istişareler yaptığını söyledi.

İnan, son döneme kadar bile sürekli görüştüklerine işaret ederek, "Beni etkileyen, örnek aldığım insanlardan biriydi." dedi.

"GALATASARAY LİGİN BELKİ DE EN İYİ TAKIMI"

Deplasmanda Galatasaray'la oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, "Şu anda Galatasaray belki de ligin en iyi takımı, en güçlü takımı. Oralarda oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız. Neleri yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇIKIP MÜCADELEMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Selçuk İnan, nasıl bir oyun oynayacaklarına çalıştıklarını anlatarak, "Eksikler, artılar hepsini değerlendireceğiz. Çıkıp mücadelemizi göstereceğiz. Oradaki maçlarda sadece mücadele yetmiyor. İyi oynamanız, iyi mücadele etmeniz lazım. Biraz da şanslı olmanız lazım. İnşallah bunlar olur." diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA YAŞANANLAR İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçtan sonra yaşananlar nedeniyle Galatasaray camiasının bu karşılaşmaya farklı gözle baktığını, bu durumun takımı nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine İnan, şunları kaydetti:

"Çok üzüldüm Galatasaray maçından sonra yaşananlar için ki benim dışımda gelişen olaylar. Başkanımızın demeci vardı ama başkanımız yanlış anlaşıldığını zaten söyledi. Maçtan sonra küfürlü bir şarkı vardı. Taraftar liderimiz haberlerinin olmadığını dile getirdiler zaten. Böyle bir ortamda - hele ki Galatasaray'da hayatımın çok büyük bölümünü geçirmiş biri olarak - Galatasaray'a böyle bir şey yapmanın söz konusu olmayacağını her aklı başında olan insan çok açık bilecektir. Çok üzüldüm o maçtan sonra yaşanan olaylara."

İnan, dışarıdaki olaylara her zaman yetişemediklerini, müdahil olamadıklarını dile getirerek, "Ama sonrasında tepkimizi tabii ki ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu benim için hep üzücü bir şey ama dediğim gibi Türkiye'de taraftarlar arasında yaşanmış olan bu olaylar hep oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek gibi, gönül ister ki küfür olmasın, kavga olmasın." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Takımdaki eksik ve sakat oyunculara değinen İnan, "Jovanovic sezonu kapattı. Botond belki son 1-2 maça yetişebilir diye öngörü var şu anda. Haidara bugün bizimle antrenmanlara başlayacak, bir ay oldu neredeyse. Fiziksel olarak eksikliği olmazsa maçta bizimle olacak. Bruno bugün takımla başlayacak. Onun dışında, Muharrem'in bir sıkıntısı var. Muharrem 4 hafta gibi gözüküyor. Ahmet'te biraz sıkıntı var. Tayfur'da biraz sıkıntı var ama Galatasaray maçında bizimle olacaklar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-siyahlı ekibin Surinamlı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel ise Başakşehir'le zor bir maç oynadıklarını ama aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Ligde iyi gittiklerini dile getiren Dijksteel, "Önümüzdeki maçlara odaklanarak devam ediyoruz. Şu anda önümüzdeki maç Galatasaray maçı. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ligi en iyi sırada bitirmeye çalışacağız." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.