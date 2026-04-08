07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Okan Buruk: "Takılmamızı bekleyen ittifak var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanacak maç öncesi takımını uyardı.

calendar 08 Nisan 2026 08:21
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Takılmamızı bekleyen ittifak var'
Galatasaray, Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ise en büyük endişe deplasman atmosferi olacak.

RAMS Park'ta rakiplerini adeta boğan ve taraftarıyla maç kazanan Galatasaray, dış sahada da aynı silahla vuruluyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon ligde kaybettiği Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor maçlarındaki ortak nokta olarak Mauro Icardi'nin 11'de oluşu ve Osimhen'in iki karşılaşmada bulunmaması olarak gösterilmişti.

NEGATİF ETKİ

Ne var ki saha içi etkilerin yanında, Galatasaray, saha dışından da olumsuz etkilendi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda seyirci baskısı ve atmosferden kaynaklanan negatif bir etki gördü.

OKAN BURUK'TAN UYARI

İzmir'deki Göztepe karşılaşmasında da benzer bir atmosferle karşılaşacağını bilen teknik direktör Okan Buruk'un, takıma uyarılar yaptığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların alınan yenilgilerde ilk golü yediğine dikkat çeken başarılı hoca, "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız çok önemli. Diğer şekilde rakibin direnci artıyor ve taraftar da havaya giriyor. Her maç bir final ve bizim takılmamızı bekleyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan bir skoru almalıyız." dedikleri öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
