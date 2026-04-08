Okan Buruk: 'Takılmamızı bekleyen ittifak var'

Galatasaray, Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ise en büyük endişe deplasman atmosferi olacak.
RAMS Park'ta rakiplerini adeta boğan ve taraftarıyla maç kazanan Galatasaray, dış sahada da aynı silahla vuruluyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon ligde kaybettiği Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor maçlarındaki ortak nokta olarak Mauro Icardi'nin 11'de oluşu ve Osimhen'in iki karşılaşmada bulunmaması olarak gösterilmişti.
NEGATİF ETKİ
Ne var ki saha içi etkilerin yanında, Galatasaray, saha dışından da olumsuz etkilendi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda seyirci baskısı ve atmosferden kaynaklanan negatif bir etki gördü.
OKAN BURUK'TAN UYARI
İzmir'deki Göztepe karşılaşmasında da benzer bir atmosferle karşılaşacağını bilen teknik direktör Okan Buruk'un, takıma uyarılar yaptığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların alınan yenilgilerde ilk golü yediğine dikkat çeken başarılı hoca, "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız çok önemli. Diğer şekilde rakibin direnci artıyor ve taraftar da havaya giriyor. Her maç bir final ve bizim takılmamızı bekleyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan bir skoru almalıyız." dedikleri öğrenildi.
RAMS Park'ta rakiplerini adeta boğan ve taraftarıyla maç kazanan Galatasaray, dış sahada da aynı silahla vuruluyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon ligde kaybettiği Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor maçlarındaki ortak nokta olarak Mauro Icardi'nin 11'de oluşu ve Osimhen'in iki karşılaşmada bulunmaması olarak gösterilmişti.
NEGATİF ETKİ
Ne var ki saha içi etkilerin yanında, Galatasaray, saha dışından da olumsuz etkilendi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda seyirci baskısı ve atmosferden kaynaklanan negatif bir etki gördü.
OKAN BURUK'TAN UYARI
İzmir'deki Göztepe karşılaşmasında da benzer bir atmosferle karşılaşacağını bilen teknik direktör Okan Buruk'un, takıma uyarılar yaptığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların alınan yenilgilerde ilk golü yediğine dikkat çeken başarılı hoca, "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız çok önemli. Diğer şekilde rakibin direnci artıyor ve taraftar da havaya giriyor. Her maç bir final ve bizim takılmamızı bekleyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan bir skoru almalıyız." dedikleri öğrenildi.