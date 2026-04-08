Göztepe Galatasaray ücretsiz izle, Göztepe GS maçı canlı linki

Göztepe ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan.Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak. Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yarın forma giyemeyecek. Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor. Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, yarın karşı karşıya gelecek. Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye rakip olacak. İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, yarın Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 27 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Galatasaray sahasında 3-1 kazanmıştı.İzmir temsilcisinde Bokele kart cezalısı olduğu için maç görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 63 maçtan 38'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 102-46 üstünlüğü bulunuyor.



İZMİR'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 32. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşmada taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 47, Göztepe ise 27 gol attı. Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 8 Süper Lig maçını kazandı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 8 kez mağlup etti. Söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 21 kez havalandıran Galatasaray, 8 golü kalesinde gördü.



GALATASARAY, İZMİR'DE SON 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI



Galatasaray, Göztepe'ye konuk olduğu son 7 lig maçının 6'sından galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçında İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi 3 kez 1-0, birer kez de 3-1, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galibiyet sevinci yaşadı. İzmir temsilcisi ise bu maçlarda sadece bir kez 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.



FARKLI SKORLAR



Taraflar arasında geride kalan 63 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti. "Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı galibiyetler elde etti.









