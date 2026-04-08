08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-068'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-165'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Stanimir Stoilov: ''Galatasaray'a karşı kazanamazsınız''

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Nisan 2026 23:16
Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu görüşlerini paylaştı.

Oyunu 2 yarı olarak ele alan başarılı çalıştırıcının maç sonu görüşleri şu şekildeydi:

"İlk yarıda çok baskı altındaydık. Kesinlikle istediğimiz oyunu sergileyemedik. Rakibe fazla saygı gösterdik. İkinci yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, gerçek futbolumuza döndük. Devre arasında oyuncularıma kendi tarzımıza dönmek olduğunu söyledim. İlk yarıda kolay 2 hata yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık, gol bulduk. İnanılmaz kaçan goller var. Bu kadar çok kaçırırsanız ve duran toplarda iki gol yerseniz hatalı şekilde, Galatasaray'a karşı kazanamazsınız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark buydu. Gerçek futbolumuza ikinci yarıda döndük. Duran top hataları normal değil. Pahalıya patladı."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
