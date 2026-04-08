Stanimir Stoilov: ''Galatasaray'a karşı kazanamazsınız''

Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu görüşlerini paylaştı.



Oyunu 2 yarı olarak ele alan başarılı çalıştırıcının maç sonu görüşleri şu şekildeydi:



"İlk yarıda çok baskı altındaydık. Kesinlikle istediğimiz oyunu sergileyemedik. Rakibe fazla saygı gösterdik. İkinci yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, gerçek futbolumuza döndük. Devre arasında oyuncularıma kendi tarzımıza dönmek olduğunu söyledim. İlk yarıda kolay 2 hata yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık, gol bulduk. İnanılmaz kaçan goller var. Bu kadar çok kaçırırsanız ve duran toplarda iki gol yerseniz hatalı şekilde, Galatasaray'a karşı kazanamazsınız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark buydu. Gerçek futbolumuza ikinci yarıda döndük. Duran top hataları normal değil. Pahalıya patladı."