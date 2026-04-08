08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-390'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Anadolu Efes'te Shane Larkin geri döndü!

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, 145 gün sonra formasına kavuştu.

calendar 08 Nisan 2026 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, yaklaşık 5 ay sonra formasına kavuştu.

Lacivert-beyazlı takımın Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Almanya ekibi Bayern Münih ile 14 Kasım 2025'te yaptığı maçta sakatlanan 33 yaşındaki oyuncu, sahalara döndü.

3 Aralık 2025'te sol kasık tendonundan ameliyat edilen Larkin, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından EuroLeague'in 36. haftasında Partizan ile oynanan mücadelenin 8. dakikasında oyuna girdi. 145 gün sonra Anadolu Efes taraftarının önüne çıkan Shane Larkin, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmada forma giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
