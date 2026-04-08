Anadolu Efes'te Shane Larkin geri döndü!

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, yaklaşık 5 ay sonra formasına kavuştu.
Lacivert-beyazlı takımın Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Almanya ekibi Bayern Münih ile 14 Kasım 2025'te yaptığı maçta sakatlanan 33 yaşındaki oyuncu, sahalara döndü.
3 Aralık 2025'te sol kasık tendonundan ameliyat edilen Larkin, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından EuroLeague'in 36. haftasında Partizan ile oynanan mücadelenin 8. dakikasında oyuna girdi. 145 gün sonra Anadolu Efes taraftarının önüne çıkan Shane Larkin, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmada forma giydi.
Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, 145 gün sonra formasına kavuştu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20