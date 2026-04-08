Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman?

Santiago Bernabeu'daki ilk maçta alınan sürpriz sonucun ardından futbolseverler ekran başına kilitlenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Allianz Arena'da çalacak o kritik ilk düdük ne zaman?

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (15 NİSAN 2026)

Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı olan Bayern Münih - Real Madrid müsabakası, 15 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak! İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Alman panzeri Bayern Münih'in ev sahipliğinde, muhteşem Allianz Arena stadyumunda oynanacak olan bu gerilimi yüksek 90 dakika, Türkiye saati ile tam 22.00'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşmanın ardından yarı finale adını yazdıran takım kesinleşmiş olacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncı kuruluşu olan TRT, bu dev çeyrek final rövanşının yayın bilgilerini de duyurdu:

Yayın Kanalı: Bayern Münih - Real Madrid maçı, TRT'nin dijital platformu tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU? (BERNABEU'DA BAYERN SÜRPRİZİ)

7 Nisan 2026 Salı günü Madrid'de oynanan ilk maçta futbolseverler tam anlamıyla bir taktik savaşı izlemişti. İşte o maçın kırılma anları:

İlk Yarıda Alman Üstünlüğü: Bayern Münih, 41. dakikada Luis Diaz'ın kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İkinci Yarıya Şok Başlangıç: İkinci yarının henüz 20. saniyesinde (46. dakika) sahneye çıkan Harry Kane, ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı.

Mbappe'nin Umut Golü: Real Madrid'in baskısını artırdığı dakikalarda Kylian Mbappe, 74. dakikada Trent Alexander-Arnold'un asistiyle topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi ve tur umutlarını rövanşa taşıdı.

Arda Güler 11'deydi: Milli gururumuz Arda Güler, bu zorlu çeyrek final ilk maçına ilk 11'de başladı ve 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

