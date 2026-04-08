Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve maça devam edememişti. Dizindeki ödem indikten sonra ikinci MR'a girecek olan deneyimli futbolcudan kötü haber geldi.
RİZESPOR MAÇINDA DA RİSKE EDİLMEYECEK
Sözcü'ye göre Asensio'nun dönüşünün uzama ihtimali bulunuyor. MR sonrası tedavisine başlanacak olan yıldız futbolcunun Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor maçında da riske edilmeyeceği ifade edildi.
HEDEF GALATASARAY DERBİSİ
Haberde Asensio'nun Galatasaray derbisine saklanacağı aktarıldı.
BU SEZON ASENSIO
Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.
