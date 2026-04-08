07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan İspanyol yıldızın dönüşünün uzayabileceği öne sürüldü.

08 Nisan 2026 08:19
Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve maça devam edememişti. Dizindeki ödem indikten sonra ikinci MR'a girecek olan deneyimli futbolcudan kötü haber geldi.

RİZESPOR MAÇINDA DA RİSKE EDİLMEYECEK

Sözcü'ye göre Asensio'nun dönüşünün uzama ihtimali bulunuyor. MR sonrası tedavisine başlanacak olan yıldız futbolcunun Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor maçında da riske edilmeyeceği ifade edildi.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Haberde Asensio'nun Galatasaray derbisine saklanacağı aktarıldı.

BU SEZON ASENSIO

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.  

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
