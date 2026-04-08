Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 12:26 -
Güncelleme Tarihi:
08 Nisan 2026 12:26
PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler bir kez daha tutuldu, gözler Fransa'nın başkentine çevrildi! Devler Ligi'nde kura çekimi sonrasında futbol otoriteleri tarafından "erken final" olarak nitelendirilen Paris Saint-Germain (PSG) - Liverpool eşleşmesi için geri sayım nihayet sona eriyor. Çeyrek final ilk maçında avantajı yakalamak isteyen Luis Enrique yönetimindeki Fransız devi PSG, İngiliz panzeri Liverpool'u kendi evi Parc des Princes'te ağırlamaya hazırlanıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "PSG Liverpool maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?" sorguları zirveye oturdu. İşte tüm Avrupa'yı ekran başına kilitleyecek olan o devasa eşleşmenin takvimi ve maç öncesi son dakika detayları…
Avrupa kupalarında şampiyonluk hayali kuran ve bu yüksek gerilimli mücadelede tribünleri dolduran taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeşil sahada fırtınalar estirecek ve yarı finalin kapılarını aralayacak o dev maç saat kaçta başlıyor?
PSG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (8 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu çeyrek final ilk maçı olan dev Paris Saint-Germain - Liverpool mücadelesi, BUGÜN (8 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki dünya devinin bu nefes kesen 90 dakikası, Fransa'nın görkemli stadyumu Parc des Princes'te gerçekleşecek. Kritik eşleşmede heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.(Not: Rövanş mücadelesi ise 14 Nisan 2026 Salı günü İngiltere'de, Anfield stadyumunda oynanacak.)PSG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Devler Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev çeyrek final maçının yayın bilgilerini resmi olarak duyurdu:Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek PSG - Liverpool müsabakası, TRT'nin dijital platformu tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen olarak futbolseverlerle buluşacak.Ayrıca, karşılaşmayı Azerbaycan kanalı olan İçtimai TV üzerinden şifresiz olarak da izlemek mümkün olacak.ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?İki takımın da bu dev eşleşmeye gelene kadar Şampiyonlar Ligi'nde çizdiği yol oldukça zorluydu:PSG'nin Yolu: Lig aşamasını 11. sırada tamamlayan Fransız ekibi, play-off turunda Monaco'yu, son 16 turunda ise İngiliz devi Chelsea'yi 3-0 ve 5-2'lik skorlarla sahadan silerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Liverpool'un Yolu: İngiliz temsilcisi, son 16 turuna direkt olarak katıldı ve bu turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek çeyrek final biletini kaptı.
