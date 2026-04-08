PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarında şampiyonluk hayali kuran ve bu yüksek gerilimli mücadelede tribünleri dolduran taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeşil sahada fırtınalar estirecek ve yarı finalin kapılarını aralayacak o dev maç saat kaçta başlıyor?

Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu çeyrek final ilk maçı olan dev Paris Saint-Germain - Liverpool mücadelesi, BUGÜN (8 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki dünya devinin bu nefes kesen 90 dakikası, Fransa'nın görkemli stadyumu Parc des Princes'te gerçekleşecek. Kritik eşleşmede heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.

(Not: Rövanş mücadelesi ise 14 Nisan 2026 Salı günü İngiltere'de, Anfield stadyumunda oynanacak.)

Devler Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev çeyrek final maçının yayın bilgilerini resmi olarak duyurdu:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek PSG - Liverpool müsabakası, TRT'nin dijital platformu tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen olarak futbolseverlerle buluşacak.

Ayrıca, karşılaşmayı Azerbaycan kanalı olan İçtimai TV üzerinden şifresiz olarak da izlemek mümkün olacak.

İki takımın da bu dev eşleşmeye gelene kadar Şampiyonlar Ligi'nde çizdiği yol oldukça zorluydu:

PSG'nin Yolu: Lig aşamasını 11. sırada tamamlayan Fransız ekibi, play-off turunda Monaco'yu, son 16 turunda ise İngiliz devi Chelsea'yi 3-0 ve 5-2'lik skorlarla sahadan silerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Liverpool'un Yolu: İngiliz temsilcisi, son 16 turuna direkt olarak katıldı ve bu turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek çeyrek final biletini kaptı.