Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 12:23 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 12:23

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 8 Nisan 2026

Bugün (8 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 8 Nisan maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 8 Nisan 2026
8 Nisan Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 8 Nisan Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

8 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 8 Nisan maç takvimi

8 NISAN GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

20:00 | Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi – Çeyrek Final

22:00 | Barcelona - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor 1)


22:00 | PSG - Liverpool (TRT Tabii Spor)

Trendyol 1. Lig

14:30 | Serik Spor - Van Spor FK (TRT Spor)

17:00 | Iğdır FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 | Ümraniyespor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)

UEFA Avrupa Ligi – Çeyrek Final

19:45 | Sporting Braga - Real Betis (TRT Tabii Spor)

Suudi Arabistan Pro Lig

18:55 | Al Fayha - Al Ahli Jeddah

21:00 | Al Ittihad - Neom SC

