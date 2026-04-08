08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Altay'da kaleci Ulaş'tan büyük özveri

Altay'da 21 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in maçlara belindeki sakatlığa rağmen çıktığı öğrenildi.

08 Nisan 2026 13:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay'da 21 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği öğrenildi.

Belindeki 3'üncü derece yırtık nedeniyle Alanya 1221 ve Eskişehir Anadolu Spor (D) müsabakalarında kadroda yer almayan genç file bekçisi, İzmir Çoruhlu randevusunda sahaya iğneyle çıktı. Anestezi ile ağrıları hafifletilen kaleci Ulaş'ın yırtığın büyüyerek ameliyat masasına yatma riski taşımasına rağmen görevden kaçmadığı ifade edildi.

Öte yandan kaleci Semih'in (19) çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatmasının ardından U19 takımından A takıma alınan kaleci Poyraz Kırmızıalan'ın (17) ısınma sırasında dizinin esnesdiği ve dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi. İzmir temsilcisinde kaleci Süleyman Emre İtir (18), kırmızı kart cezası nedeniyle Çoruhlu FK maçında forma giyemedi. Altay'da kaleci Ulaş sakat sakat oynamayı kabul etmeseydi, kritik İzmir Çoruhlu müsabakasında yedek soyunan Alp Çelikdere (17) siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacaktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
