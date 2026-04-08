08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Kevin Porter Jr. sezonu kapattı

Milwaukee Bucks forması giyen Kevin Porter Jr., sağ dizinden geçirdiği artroskopik operasyonun ardından sezonu kapattı.

08 Nisan 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bucks kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Porter'ın salı günü Vail, Colorado'da ameliyat edildiği ve operasyonun The Steadman Clinic'ten Dr. Tom Hackett tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Milwaukee başantrenörü Doc Rivers, oyuncunun sakatlık sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rivers, Porter'ın yaşadığı problemin sezonun henüz başında ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Her şey sezonun ilk maçının sekizinci dakikasında başladı. Genel performansına baktığınızda gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta daha da iyi bir sezon geçirebilirdi ama sakatlık, ilk maçın sekizinci dakikasında onu yakaladı ve o noktadan sonra hiçbir zaman tam anlamıyla toparlanamadı."

25 yaşındaki guard, son olarak 17 Mart tarihinde forma giymişti. Porter, bu sezon çıktığı 38 maçta 17.4 sayı, 7.4 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

Rivers ayrıca Porter ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşarak oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Deneyimli koç, Porter'ın pazar günü kendisine "Koç, seni hayal kırıklığına uğrattım" dediğini aktarırken, bu sözlere şu şekilde karşılık verdiğini belirtti: "Hayır, sorun yok. Sen sadece sakatlandın. Bu oyunun bir parçası ve böyle şeyler olur."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.