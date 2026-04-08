08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Depremde yanıklar alan Esma Nur, tekvandoyla iyileşiyor

Depremde kaynar suyun dökülmesiyle vücudunda yanıklar oluşan Esma Nur, yaralarını tekvandoyla sarıyor.

calendar 08 Nisan 2026 11:39
Haber: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde, devrilen sobanın üstündeki kaynar suyun dökülmesiyle vücudunda ağır yanıklar oluşan 14 yaşındaki Esma Nur Karaoğlan, tekvando sporuyla hem yaralarını sarıyor hem de milli sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şubat ayında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 29 kiloda Türkiye üçüncüsü olan 8. sınıf öğrencisi Esma Nur, yeni şampiyonalar hedefliyor.

Yay Tan Say Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya devam eden Esma Nur, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğduğunu, 2019'da Bursa'ya taşındıklarını, 2022 yılının ortalarında babasını kanserden kaybettiğini söyledi.

Babasını defnetmek için memleketleri Göksun'a yerleştiklerini ve orada yaşamaya başladıklarını anlatan Esma Nur, 2023'teki asrın felaketine amcasının evinde kuzeniyle oyun oynarken yakalandığını dile getirdi.

"Deprem olunca soba üzerime devrildi"

Üç katlı evin depremde yıkıldığını belirten Esma Nur, "Deprem olunca soba üzerime devrildi, kaynar su üstüme döküldü. Bacaklarım yandı. Sonrasında tedavi için Kayseri Şehir Hastanesine yönlendirdiler. Orada 3 ay tedavi oldum. Kayseri'de kuzenim tekvandoya geliyordu, ben de başladım. Yaşadığım travmaları tekvandoyla aştım. Türkiye üçüncüsü oldum. Hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Enkazın altında birkaç saat kaldığını, ayaklarında 3. derece yanıklar oluştuğunu ifade eden Esma Nur, 5 ameliyat geçirdiğini, kollarından alınan derilerin bacaklarına nakledildiğini, bacaklarının gelişimi için de yaklaşık 3 yıldır tekvandoya devam ettiğini anlattı.

Esma Nur Karaoğlan, "Ay yıldızlı formayı giyerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.

"Esma Nur'da biz o ışığı görüyoruz"

Antrenör Yavuz Sayan ise Esma Nur'un küçük yaşında iki ciddi travma yaşadığını söyledi.

Kuzeni vasıtasıyla Esma Nur'un tekvandoya başladığını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Kızımızın yaşadığı çok ciddi travmaları göz önünde bulundurarak, ona yaklaşımımızla kısa zamanda hem Türkiye üçüncüsü oldu hem de o iki büyük travmayı tekvando sporuyla atlattı. Hedefimiz ay yıldızlı formayı giydirip İstiklal Marşı'mızı okuyup bayrağımızı göndere çektirmek. Çünkü kendisi çok istekli, çok özverili ve disiplinli şekilde antrenmanlarına devam etti. Esma Nur'da biz o ışığı görüyoruz."

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
