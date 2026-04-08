Barış Alper Yılmaz'dan büyük fedakarlık!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir sakatlığına rağmen büyük bir fedakarlık yaparak sahaya çıktığı öğrenildi.
Milli oyuncunun Kosova maçında ağrıları bulunduğu, Trabzonspor deplasmanı sonrasında ise şiddetin daha da arttığı belirlendi. Pazartesi günü idmana katılmayan ve dinlendirilen Barış Alper ile Okan Buruk bir görüşme yaparken milli futbolcu, sezonun en kritik maçlarından biri olan Göztepe karşısında oynamak istediğini söyledi.
Barış Alper'in iğne tedavisiyle sahaya çıkması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 10 gol attı ve 15 asist yaptı.
