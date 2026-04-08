07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Fenerbahçe'de şampiyonluk yemini

Ezeli rakibi Beşiktaş'ı tek golle deviren ve maç fazlasıyla puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe'de teknik heyet, futbolcular ve yönetim, Samandıra'da birlik oldu, şampiyonluk yemini edildi. Oyuncular, kalan 6 maçın tamamını kazanacaklarının sözünü verdi.

calendar 08 Nisan 2026 08:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 28'inci haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 90+11'de attığı golle 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte aradaki puan farkını, maç fazlasıyla 1'e düşürdü.

ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER

Hem son dakikada gelen galibiyet hem de liderin puan kaybetmesi sarı-lacivertli camiayı yeniden kenetledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tek ses yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim, şampiyonluk yemini etti.

"GALATASARAY KAYBEDECEK"

Kaptan Milan Skriniar, takım arkadaşları adına Başkan Sadettin Saran'a ve yönetime kalan 6 maçı da kazanacaklarına dair söz verdi. Takım arkadaşlarına da seslenen Slovak yıldız, "Fark şu an 1. Galatasaray illa ki yine puan kaybedecek. Biz de onları deplasmanda yeneceğiz ve 6'da 6 yapıp şampiyon olabiliriz. Ben buna inanıyorum" dedi.

Futbolcular da kaptanlarına destek verdi. Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlardan da kalan haftalarda tam destek istedi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
