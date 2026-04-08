08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'den deplasman biletine büyük destek

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanının 3.838 TL olan bilet fiyatının taraftara 1500 TL olacağını, geri kalanını kulübün ödeyeceğini açıkladı.

calendar 08 Nisan 2026 12:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor maçının deplasman tribünü bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasına göre deplasman tribünü için bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 (bugün) saat 12.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar sürecek. Bu süreç kapsamında taraftarlar bilet taleplerini iletebilecekler.

3838 TL YERİNE 1500 TL

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımına deplasmanda da güçlü destek verilmesi amacıyla misafir tribünü bilet fiyatını sübvanse etti. Normalde 3.838 TL olarak belirlenen deplasman biletleri için taraftarlardan sadece 1.500 TL ücret alınacağı bildirildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır.

Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3.838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca 1.500 TL tahsil edilecektir.

Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00'e kadar alınacaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
