08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Hakim Ziyech'ten İsrailli Bakan'ın tehdidine yanıt!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech, Filistinli esirlere idam öngören yasayı eleştirince, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e "Siyonizmden korkmuyoruz" yanıtını verdi.

calendar 08 Nisan 2026 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hakim Ziyech'ten İsrailli Bakan'ın tehdidine yanıt!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Faslı Hakim Ziyech, Filistinli esirlere idam cezasını öngören tartışmalı yasayı eleştirmesi üzerine, kendisini tehdit eden aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, "Siyonizmden korkmuyoruz" yanıtını verdi.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamıştı.

Filistinlilere yönelik idam yasasının en büyük destekçilerinden olan aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli anneleri "Her anne, çocuğu birini öldürmeye kalkarsa idam edileceğini bilecek." sözleriyle tehdit etmişti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fas'ın Wydad Casablanca (WAC) takımında oynayan Ziyech, Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasanın İsrail Meclisinde onaylanmasını kutladığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu kez de (Ben-Gvir), yeni yasanın kabul edilmesinin sadece meşru müdafaa olduğunu mu iddia edecek?" diye sormuştu.

Ziyech'e hitaben "Antisemitik bir oyuncu, İsrail'e ahlaki ders veremez." iddiasında bulunan İsrailli Bakan, "İsrail artık düşmanlarına karşı temkinli davranmayacak. Göreve geldiğimden beri hapishaneler değişti. Tüm silahlı kişilere (idam) cezasını uygulayacağız ve Ziyech ile tüm antisemitikler bundan kaçamayacak." ifadeleriyle yıldız futbolcuyu tehdit etti.

Faslı yıldız Ziyech da sosyal medya hesabından "Siyonizmden korkmuyoruz." paylaşımıyla aşırı sağcı İsrailli Bakan'a yanıt verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
