08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Bakan Bak, down sendromlu sporcularla maç yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, down sendromlu sporcularla basketbol oynadı; beyaz takımın galibiyeti sonrası sevinci sporcularla kutladı.

calendar 08 Nisan 2026 11:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, down sendromlu özel sporcular ile basketbol maçı oynadı.

Karşılaşmayı Bakan Bak'ın formasını giydiği beyaz takım kazanırken; Bakan Bak, maçın ardından galibiyet sevincini sporcularla birlikte tezahüratlarda bulunarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu sporcularla Ankara Üniversitesi Spor Salonu'nda bir araya geldi. Bakan Bak, tamamı özel sporculardan oluşan beyaz takımda yer aldı. Mavi takımda ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve özel sporcular mücadele etti. Sporcuların ailelerinin de izlediği maçta hava atışını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın formasını giydiği beyaz takım kazanırken; Bakan Bak, maç sonunda galibiyet sevincini sporcularla birlikte kutladı.

BAKAN BAK: SPORCULARIMIZIN SEVİNCİ, MUTLULUĞU BİZLER İÇİN DEĞERLİ

Sporcuların mutluluğunun kendileri için değerli olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için çok destekte bulunuyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu da bu anlayışla yoğun bir şekilde çalışıyor. Özel sporcular bizim için çok kıymetli. Pek çok branşta büyük başarılar elde ediyorlar. Onlarla bir araya geldik. Güzel bir maç oldu. Beyaz takım olarak biz kazandık. Güzel oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Onlara destek olan ailelerine, antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın sevinci, mutluluğu bizler için değerli" diye konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının sonunda özel sporcuları çok sevdiklerini söylerken, sporculara dönerek üç kez tezahüratta bulundu. Bakan Bak'ın 'En büyük' sözüne sporcular 'Türkiye' karşılığını verdi.

Daha sonra günün anısına sporcularla birlikte pasta kesen Bakan Osman Aşkın Bak, organizasyona katılan özel sporculara hediye verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
