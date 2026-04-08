Harry Kane, 25 yıl sonra büyük ödülün peşinde!

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, bu sezon adeta uçuyor!



Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz olan Kane, dev maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



İngiliz golcü, Real Madrid deplasmanında 2-1 kazanılan maçta Bayern Münih'in ikinci golünü attı.



Bu sezon yakaladığı yüksek formu Real Madrid deplasmanında da sürdüren Kane, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.



BU SEZON RAKAMLARI



Bayern Münih'te bu sezon 41 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 54 gole etki etti. 49 kez ağları havalandıran Kane, 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.



BALLON D'OR GÜNDEMİ



Harry Kane'in bu rakamları ile birlikte Ballon d'Or iddiası da gündeme gelmeye başladı. İngiliz golcü, şu anda Ballon d'Or ödülünün en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.



25 YIL SONRA İLK OLABİLİR



Kane, ödülü kazanması durumunda 25 yıl sonra Ballon d'Or kazanan ilk İngiliz futbolcu olacak. Ödülü kazanan son İngiliz futbolcu 2001 yılında Michael Owen olmuştu.



