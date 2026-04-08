08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Harry Kane, 25 yıl sonra büyük ödülün peşinde!

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, bu sezon fırtına gibi esiyor. İngiliz golcü, 41 maçta 49 kez ağları havalandırdı ve 54 gole etki etti.

calendar 08 Nisan 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih forması giyen Harry Kane, bu sezon adeta uçuyor!

Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz olan Kane, dev maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İngiliz golcü, Real Madrid deplasmanında 2-1 kazanılan maçta Bayern Münih'in ikinci golünü attı.

Bu sezon yakaladığı yüksek formu Real Madrid deplasmanında da sürdüren Kane, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Bayern Münih'te bu sezon 41 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 54 gole etki etti. 49 kez ağları havalandıran Kane, 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

BALLON D'OR GÜNDEMİ

Harry Kane'in bu rakamları ile birlikte Ballon d'Or iddiası da gündeme gelmeye başladı. İngiliz golcü, şu anda Ballon d'Or ödülünün en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

25 YIL SONRA İLK OLABİLİR

Kane, ödülü kazanması durumunda 25 yıl sonra Ballon d'Or kazanan ilk İngiliz futbolcu olacak. Ödülü kazanan son İngiliz futbolcu 2001 yılında Michael Owen olmuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
