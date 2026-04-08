08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Manisa FK taraftarının gönlünü aldı

Trendyol 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle play-off yarışından uzaklaşan, geçen hafta deplasmanda bu maça kadar galibiyeti olmayan ve altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek büyük sürprize imza atan Manisa Futbol Kulübü, evinde taraftarının gönlünü kazandı.

08 Nisan 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK, galibiyetle taraftarı mutlu etti.

Play-off potasındaki Pendikspor'u maçın başında ve sonunda attığı gollerle 2-0 yenen Manisa FK, 46 puana ulaşarak son 4 hafta öncesi iddiasını az da olsa sürdürdü. Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, mücadeleye dair yaptığı açıklamada, "Geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Ama biz kulüp vizyonumuz gereği her maça olabildiğince ayrı senaryolarda çalışmak zorundayız. Öyle de yaptık" diye konuştu.

'Bu 2-3 gün bizim için çok zor geçmişti' diyen Pektaş, "Ama oyuncularım sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Söylediğimiz her şeyi sahada uygulamaya çalıştılar. Belki ilk yarı bile maçı 2-0, 3-0'a getirebilecek pozisyonları bulduk. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık ama orada da pozisyonlarımız var. Bence hem mücadelemizle hem girmiş olduğumuz pozisyonlarla kazanmayı hak eden taraf bizdik. Şimdi yine önümüzde bir zor bir deplasmanımız var. Ona hazırlanacağız ve elimizden gelen en iyisini orada da yapmaya çalışacağız. Burada kadromuzda genç oyuncularımız var. Hepsine şans veriyoruz. Bazen çok iyi oluyorlar, bazen çok kötü oluyorlar. Ama bu yolu kulüp stratejimiz gereği tercih ettik ve her birine genç, tecrübeli demeden ayırt etmeden her birine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Vanspor maçında da elimizden gelen en iyisini yapacağız" dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
