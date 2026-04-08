08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Hamza Hamzaoğlu'ndan Okan Buruk'a övgü

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılılar ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

calendar 08 Nisan 2026 10:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 4. yıldızı kazandıran teknik direktör olarak tarihe geçen Hamza Hamzaoğlu katıldığı programda Okan Buruk'a ve sarı-kırmızılılara dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR ADIM ÖNDE"

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında bir adım önde olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu, "Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım önde. Daha oturmuş bir kadrosu var, daha iyi oyunculara sahip. Her ne kadar Osimhen'siz maç kazanamıyor gibi gözükse de çözümünü bulacaktır. Ayrıca Osimhen'siz da kazanabilir Galatasaray; fakat Osimhen ile oynamaya o kadar alıştı ki, hareketli oyun oynaması, sürekli koşu yollarına gidiyor olması, diğer oyuncuların da verimini artırdı." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Okan Buruk'un mükemmel bir iş yaptığını belirten Hamza Hamzaoğlu şu sözlerle devam etti:

"Icardi eski gücünde değil. Icardi stabil kalınca Osimhen'le etkili koşular yapmaya alışan oyuncular kendilerini gösteremiyor. Burada teknik heyeti tüm oyuncuları hazır tutmadığı için eleştirebiliriz. Ya Icardi'yi hazır tutmak gerekiyordu ya da Osimhen olmadığı zaman farklı bir formül bulmalıydı. Bu yapılmadığı için Osimhen olmadığında zorlanıyorlar. Okan hocayı belki bu noktada biraz eleştirebiliriz; ama bunun dışında mükemmel işler yapıyor."

"FATİH TERİM MUTLU OLUR"

Son olarak üst üste 5. şampiyonluk için konuşan Hamza Hamzaoğlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Okan hocayı eleştirirken adaletli ve vicdanlı olmak gerekir. Ben de Galatasaray teknik direktörü olarak aynı şeylere maruz kaldım. Tam yükselişe geçtiğim zaman ayrılmak zorunda bırakıldım. Kendi insanımıza çok acımasız davranıyoruz. Okan Buruk'un 5 yıl arka arkaya şampiyon olup, Fatih Terim'in rekorunu kırmasını isterim. Rekorlar kırılmak için vardır. Bundan en çok Fatih Terim mutlu olur. Boynuz kulağı geçmelidir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
