Hamza Hamzaoğlu'ndan Okan Buruk'a övgü

Galatasaray'a 4. yıldızı kazandıran teknik direktör olarak tarihe geçen Hamza Hamzaoğlu katıldığı programda Okan Buruk'a ve sarı-kırmızılılara dair önemli açıklamalarda bulundu.
"BİR ADIM ÖNDE"
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında bir adım önde olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu, "Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım önde. Daha oturmuş bir kadrosu var, daha iyi oyunculara sahip. Her ne kadar Osimhen'siz maç kazanamıyor gibi gözükse de çözümünü bulacaktır. Ayrıca Osimhen'siz da kazanabilir Galatasaray; fakat Osimhen ile oynamaya o kadar alıştı ki, hareketli oyun oynaması, sürekli koşu yollarına gidiyor olması, diğer oyuncuların da verimini artırdı." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
Okan Buruk'un mükemmel bir iş yaptığını belirten Hamza Hamzaoğlu şu sözlerle devam etti:
"Icardi eski gücünde değil. Icardi stabil kalınca Osimhen'le etkili koşular yapmaya alışan oyuncular kendilerini gösteremiyor. Burada teknik heyeti tüm oyuncuları hazır tutmadığı için eleştirebiliriz. Ya Icardi'yi hazır tutmak gerekiyordu ya da Osimhen olmadığı zaman farklı bir formül bulmalıydı. Bu yapılmadığı için Osimhen olmadığında zorlanıyorlar. Okan hocayı belki bu noktada biraz eleştirebiliriz; ama bunun dışında mükemmel işler yapıyor."
"FATİH TERİM MUTLU OLUR"
Son olarak üst üste 5. şampiyonluk için konuşan Hamza Hamzaoğlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Okan hocayı eleştirirken adaletli ve vicdanlı olmak gerekir. Ben de Galatasaray teknik direktörü olarak aynı şeylere maruz kaldım. Tam yükselişe geçtiğim zaman ayrılmak zorunda bırakıldım. Kendi insanımıza çok acımasız davranıyoruz. Okan Buruk'un 5 yıl arka arkaya şampiyon olup, Fatih Terim'in rekorunu kırmasını isterim. Rekorlar kırılmak için vardır. Bundan en çok Fatih Terim mutlu olur. Boynuz kulağı geçmelidir."
