08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'nin yeni gücü: Kante & Guendouzi

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin derbide yakaladığı uyum orta sahayı güçlendirirken, sakatlıktan dönen oyuncular da kadroya derinlik kattı.

calendar 08 Nisan 2026 13:01
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde orta sahada müthiş bir ikiliye kavuştu.

N'Golo Kante, etkileyici performansıyla derbiye damgasını vururken, Matteo Guendouzi de çizgisini bozmadı.

İkili arasındaki uyum, taraftarların ve teknik ekibin dikkatini çekerken, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kalan maçlarda Kante'yi 6, Guendouzi'yi 8 numarada oynatmaya devam edeceği belirtildi.

Kante'nin sahadaki pas trafiğini yönlendirmesi ve top kazanmadaki üstünlüğü, Guendouzi'nin oyun kurucu rolündeki zekasıyla birleşince orta saha Fenerbahçe'nin en güçlü silahı haline geldi. Özellikle derbinin kritik anlarında ikilinin birbirini tamamlaması, sarı-lacivertlilerin oyundaki kontrolünü artırdı.

Takıma dönen Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Levent Mercan ile Anderson Talisca'nın form tutması da teknik ekibe ek seçenekler sunuyor. Öte yandan ameliyatlı Edson Alvarez'in önümüzdeki haftadan itibaren kontrollü olarak takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Kayserispor maçını kaçıracak olan Marco Asensio'nun durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
