Fenerbahçe'nin yeni gücü: Kante & Guendouzi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde orta sahada müthiş bir ikiliye kavuştu.
N'Golo Kante, etkileyici performansıyla derbiye damgasını vururken, Matteo Guendouzi de çizgisini bozmadı.
İkili arasındaki uyum, taraftarların ve teknik ekibin dikkatini çekerken, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kalan maçlarda Kante'yi 6, Guendouzi'yi 8 numarada oynatmaya devam edeceği belirtildi.
Kante'nin sahadaki pas trafiğini yönlendirmesi ve top kazanmadaki üstünlüğü, Guendouzi'nin oyun kurucu rolündeki zekasıyla birleşince orta saha Fenerbahçe'nin en güçlü silahı haline geldi. Özellikle derbinin kritik anlarında ikilinin birbirini tamamlaması, sarı-lacivertlilerin oyundaki kontrolünü artırdı.
Takıma dönen Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Levent Mercan ile Anderson Talisca'nın form tutması da teknik ekibe ek seçenekler sunuyor. Öte yandan ameliyatlı Edson Alvarez'in önümüzdeki haftadan itibaren kontrollü olarak takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Kayserispor maçını kaçıracak olan Marco Asensio'nun durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
