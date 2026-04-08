08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-254'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Fatih Terim'den Lucescu için paylaşım

Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşımda bulundu.

08 Nisan 2026 15:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikayenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
