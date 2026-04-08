08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
0-223'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-038'
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
0-023'

Barış Alper, forvette Osimhen'leşiyor!

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligde forvet olarak oynadığı 5 maçta 8 gole etki etti.

calendar 08 Nisan 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 20:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forvet hattında sergilediği performansla adeta dudak uçuklattı.

İhtiyaç anında en ileri uçta görev alan Barış Alper, bu sezon ligde forvet olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik muazzam bir hücum performansı sergileyerek toplamda 8 gole doğrudan etki etti.

Sahadaki enerjisi ve bitiriciliğiyle takımını sırtlayan başarılı oyuncunun, forvet pozisyonunda oynadığı maçların karnesi ise şu şekilde:

Gaziantep FK: 1 Gol, 1 Asist

Fatih Karagümrük: 1 Gol, 1 Asist

Gençlerbirliği: 1 Gol, 1 Asist

Konyaspor: Skora katkı yapamadı

Göztepe: 1 Gol

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
