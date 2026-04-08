Barış Alper, forvette Osimhen'leşiyor!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forvet hattında sergilediği performansla adeta dudak uçuklattı.
İhtiyaç anında en ileri uçta görev alan Barış Alper, bu sezon ligde forvet olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik muazzam bir hücum performansı sergileyerek toplamda 8 gole doğrudan etki etti.
Sahadaki enerjisi ve bitiriciliğiyle takımını sırtlayan başarılı oyuncunun, forvet pozisyonunda oynadığı maçların karnesi ise şu şekilde:
Gaziantep FK: 1 Gol, 1 Asist
Fatih Karagümrük: 1 Gol, 1 Asist
Gençlerbirliği: 1 Gol, 1 Asist
Konyaspor: Skora katkı yapamadı
Göztepe: 1 Gol
