08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Gianmarco Pozzecco: ''Dörtlü Final'e gitmek istiyoruz."

Galatasaray MCT Technic'de başantrenör Gianmarco Pozzecco ile ABD'li oyuncusu Jerome Robinson maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Nisan 2026 23:46 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya'nın La Laguna Tenerife takımını 64-62 yenen Galatasaray MCT Technic'de başantrenör Gianmarco Pozzecco, karşılaşmada iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Gianmarco Pozzecco ile oyunculardan Jerome Robinson, maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pozzecco, karşılaşmada taraftarların takıma önemli bir destek verdiğini belirterek, "İlk geldiğimde taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum. Maçı biz yönettik. Oyuncularım, asla pes etmedi ve iyi bir maç çıkardı. Kızım Gala da buradaydı. Bu yüzden benim için duygusal bir maçtı. La Laguna Tenerife de iyi oynadı. İyi koça ve oyunculara sahipler. Bir sonraki maçta ne olacağını göreceğiz. Dörtlü Final'e gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk oyuncular için taraftar önünde oynamanın çok önemli olduğunu aktaran İtalyan başantrenör, "Buğrahan Tuncer küçüklükten beri Galatasaraylı. Onlar için bu tarz maçlar önemli oluyor. Maçta topu iyi çevirdik. Savunmada da çok iyiydik. Hata yapsak da sonra düzelttik. Asla vazgeçmeyeceğimizi gösterdik. Topa baskı yaptığımızda çok iyi bir savunma yaptık. Rotasyonla oyuncularımızı taze tuttuk. Boogie Ellis, hücumda çok iyi olmasa da savunmada başarılıydı. James Palmer da iyi savunma yaptı." şeklinde konuştu.

Galatasaray MCT Technic'in ABD'li oyuncusu Jerome Robinson ise çok iyi oynadıklarını belirterek, "Harika bir akşam oldu. İniş çıkışlar oldu. İlk çeyrekte bir süre onları 2 sayıda tuttuk. Sonra biraz toparladılar ama karşılaşmayı biz kazandık. Bugün güzel bir performans gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
