08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-068'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-165'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Bakan Bak, Galatasaray Daikin'e tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupasını kazanan Galatasaray Daikin'i tebrik etti.

calendar 08 Nisan 2026 22:57 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na bizlere yaşattığı gurur ve heyecandan dolayı teşekkür ediyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen kulüp yönetimi, teknik heyet ve sporcuları tebrik ediyor, sarı kırmızılı ekibimizin başarılarının devamını diliyorum."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
