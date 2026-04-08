08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-390'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Betis, Portekiz'den avantajlı dönüyor

Real Betis, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

calendar 08 Nisan 2026 21:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Betis, Portekiz'den avantajlı dönüyor
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Braga, 5. dakikada Florian Grillitsch ile öne geçti.

7. dakikada Marc Bartra ile bulduğu gol VAR'dan dönen Real Betis, 61. dakikada Cucho Hernandez'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Antony'e bıraktı.

Braga'nın Türk futbolcusu Demir Ege Tıknaz, mücadele kadrosunda yer aldı ancak oyuna dahil olamadı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İspanya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
