Betis, Portekiz'den avantajlı dönüyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Braga, 5. dakikada Florian Grillitsch ile öne geçti.



7. dakikada Marc Bartra ile bulduğu gol VAR'dan dönen Real Betis, 61. dakikada Cucho Hernandez'in penaltı golüyle skoru eşitledi.



Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Antony'e bıraktı.



Braga'nın Türk futbolcusu Demir Ege Tıknaz, mücadele kadrosunda yer aldı ancak oyuna dahil olamadı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İspanya'da oynanacak.



