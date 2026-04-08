08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
0-223'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-038'
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
0-023'

Osman Zeki Korkmaz galibiyeti taraftara armağan etti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Serikspor'u 6-1 yenen Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2026 19:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Serikspor'u 6-1 yenen Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, galibiyetin motive ettiğini açıkladı.

İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise iki takım için de hem mental hem de taktiksel açıdan zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Futbolcularının yüksek motivasyonla oynadığını vurgulayan Korkmaz, "Son haftalardaki kötü gidişatın ardından motive olunması zor bir maçtı. Ancak oyuncularım işlerine ne kadar saygılı olduklarını gösterdi. Bu galibiyeti her şartta bizi destekleyen Vanspor taraftarına armağan ediyorum." dedi.

Korkmaz, ligdeki konumları ile gelecek sezon planlamaları hakkında şunları söyledi:

"Vanspor bu lige yeni çıkmış bir takım. İlk geldiğimizde ligde rahat kalmayı ve önümüzdeki yılı planlamayı hedeflemiştik. Play-off için matematiksel olarak şansımız devam ediyor ancak asıl hedefimiz bu baremin hemen altında ligi bitirebilmek. Play-off oynayamasak bile bu büyük camianın uzun yıllar sonra 1. Lig'e dönmesi ve kuvvetli bir takım kimliği inşa etmesi adına bu sezon önemli bir adım olmuştur."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
