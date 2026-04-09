08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Mario Lemina: "Trabzon'un rövanşı gibiydi!"

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Nisan 2026 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'de kazandığımız Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Lemina'nın maç sonrası değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bir önceki oynadığımız maçı rövanşını ister gibiydik. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün kazanmak için istekliydik. Yoğun şekilde çalışmamız lazım. Saha içinde hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltip daha az gol kaçırmamız lazım.

Oyunculara genel olarak baktığımızda, ben onlara bazı tavsiyelerde bulunuyorum ve sağ olsunlar beni dinliyorlar. Özellikle dün antrenmanda bu konular üzerinde çalıştık ve sahada bunun yansımalarını görebildik.

Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde konsantre olmamız ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu sadece bireysel değil; takım olarak da aynı disiplinle çalışıp odaklanmamız şart.

Hep birlikte, aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.