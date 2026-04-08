08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-069'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-166'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

İlkay Gündoğan: "Yolun sonu şampiyonluk"

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Göztepe maçı sonrası konuştu.

calendar 08 Nisan 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan: 'Yolun sonu şampiyonluk'
Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"3-4 OLABİLİRDİ"

Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirten Gündoğan "İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Çok güzel pozisyonlar bulduk. Bağlantıları bulduk. Top bizde kaldı. Defansa çok güzel yardım ettik. İkinci yarıya 3-4 dakika aynı eforla başladık. 3'ü orada atamadık. Galiba ondan sonra yaratılan pozisyonla gol yedik. O da bizim özgüvenimizi biraz bozdu. Çok uzun top atmaya başladık, ikinci topları kaybettik, geri koşularımız iyi değildi. Orada biraz düştük. Sonunda 3. golü bulduk kornerden, oyun da bizim tarafımıza döndü. Göztepe'nin oyunu orada kırıldı. Oyunu rahatlıkla bitirdik. Takımı tebrik ediyorum. Hep bu deplasman konuşuluyordu çok zor diye. Gerçekten çok güzel heyecanlı bir maç oldu. Tribünler güzeldi. Coşkulu bir maçtı. Bizim için güzel ve önemli bir skordu. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

Kendi performansına da değinen yıldız isim, "Benim için fark etmez, 19-20 ya da 35-36. Her an herkese ihtiyaç olabilir. Ben de aynı eforla idmanlara çıktım. Kendimi hazır tuttum. Bugün benim için çok önemliydi 70 dakika sahada kalmak. Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
