08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-390'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Sivas'ta şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi

Sivas'ta hem Polis Teşkilatının 181. Yılı, hem şehitler anısına olmak üzere futbol müsabakası düzenlendi.

calendar 08 Nisan 2026 20:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivas'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakada, il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları ve gazeteciler, üzerinde Sivaslı şehitlerin isimlerinin yazdığı formaları giydi.

Müsabaka öncesinde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü bir gelenek ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu söyledi.

Şimşek, müsabakanın şehitler anısına düzenlendiğini belirterek, "Polislerimiz ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için hukukun üstünlüğünü esas alarak 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Bu görevi ifa ederken canlarını ortaya koyuyorlar. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Vali Şimşek'in de formasını giydiği kırmızı takım, müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

Şimşek, müsabakanın ardından her iki takımı da tebrik ederek, etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Programda Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
