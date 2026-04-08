08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-390'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Gençlerbirliği başkanı Çakmak'tan mesaj: "Size güvenim tam"

Gençlerbirliği'nde yönetim ve futbolcular yemekte bir araya geldi.

calendar 08 Nisan 2026 20:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği başkanı Çakmak'tan mesaj: 'Size güvenim tam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personel, yemek organizasyonunda bir araya geldi. 

Kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir maçı öncesi Gölbaşı ilçesinde düzenlenen organizasyona, başkent temsilcisinin başkanı Haydar Arda Çakmak da katıldı.



Teknik ekip ve futbolculara hitaben bir konuşma yapan Çakmak, takıma güveninin tam olduğunu vurguladı.

Başakşehir ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Çakmak, "Ligin kalan bölümünde her saniye, her mücadele ve dökülen her ter damlası çok kıymetli. Sizlere güvenim tam. Yönetimiyle, personeliyle ve taraftarıyla kenetlenmiş bir takımın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sahaya çıktığınızda sadece teknik direktörünüzün taktiklerini değil, bu kulübün köklü tarihini ve bizlere umut bağlayan camiamızın beklentilerini de sırtınızda taşıyın." ifadelerini kullandı.

Futbolcular adına söz alan takım kaptanları Dimitrios Goutas ve Metehan Mimaroğlu ise takım halinde sahada son düdüğe kadar mücadele edeceklerini, Başakşehir maçında camiaya yakışan bir oyun sergileyerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.