08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
0-221'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-037'
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
0-022'

Trabzonspor'a çifte müjde geldi!

Trabzonspor'da sakatlıklarını atlatan Arseniy Batagov ve Edin Visca'nın Alanyaspor maçı öncesi antrenmana katılması camiada sevince sebep oldu

calendar 08 Nisan 2026 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan isimlerden iyi haber geldi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Arseniy Batagov ile tecrübeli oyuncu Edin Visca, sağlık heyetinin onay vermesinin ardından Alanyaspor maçının antrenmanında takımla yapılan çalışmalarda yer aldı.

ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
