Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, Mardin 1969 Spor maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edildi.

calendar 08 Nisan 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 15:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursaspor, Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 3 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 Nisan'da oynanan Bursaspor–Mardin 1969 Spor karşılaşmasına ilişkin incelemesini tamamladı. Yapılan değerlendirmede yeşil-beyazlı kulübün müsabakada birden fazla disiplin ihlali gerçekleştirdiği belirtilerek, kulübün PFDK'ya sevkine karar verildi. Açıklamada, Bursaspor'un öncelikle 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile 2025-2026 sezonu TFF 2'nci Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca kurula sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, karşılaşmada 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan, müsabakada 6 futbolcunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edildiği gerekçesiyle de Futbol Disiplin Talimatı'nın 40'ıncı maddesi uyarınca Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
