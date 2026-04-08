08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
0-221'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-036'
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
0-021'

Branimir Petrovic taraftardan özür diledi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 6-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Branimir Petrovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Nisan 2026 19:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 6-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Branimir Petrovic, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini belirterek alınan sonuçtan dolayı camiadan özür diledi.

Petrovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Van ekibinin futbol disiplini açısından kendilerine önemli bir ders verdiğini söyledi.

Takım olarak sahada beklenen performansı sergileyemediklerini ifade eden Petrovic, şunları kaydetti:

"Takım bugün takım gibi görünmüyordu ve bunun sorumlusu benim. Futbol ve hayat devam ediyor. Demek ki bu süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Üç gün sonra bizi yeni bir maç bekliyor. Henüz hiçbir şeyi kaybetmiş değiliz, sonuna kadar çabalayacağız. Taraftarımızdan ve takımımdan özür dilerim."

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.