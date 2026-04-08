Branimir Petrovic taraftardan özür diledi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 6-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Branimir Petrovic, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini belirterek alınan sonuçtan dolayı camiadan özür diledi.



Petrovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Van ekibinin futbol disiplini açısından kendilerine önemli bir ders verdiğini söyledi.



Takım olarak sahada beklenen performansı sergileyemediklerini ifade eden Petrovic, şunları kaydetti:



"Takım bugün takım gibi görünmüyordu ve bunun sorumlusu benim. Futbol ve hayat devam ediyor. Demek ki bu süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Üç gün sonra bizi yeni bir maç bekliyor. Henüz hiçbir şeyi kaybetmiş değiliz, sonuna kadar çabalayacağız. Taraftarımızdan ve takımımdan özür dilerim."







