2026 Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2026-2027

Tatil ve seyahat planlarını haftalar öncesinden yapmak isteyen veliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 yılındaki ilk ara tatil zili ne zaman çalacak?

Kısa ve net cevap: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi 2026-2027 çalışma takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da, yıllardır uygulanan sisteme göre 2026 Kasım ara tatilinin 9 - 13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılması beklenmektedir! Her yıl istisnasız olarak kasım ayının ikinci haftasına denk getirilen bu 1 haftalık mola (hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün), öğrencilerin ilk sınav stresini atması için harika bir fırsat sunuyor. Cuma günü çalacak son zille başlayacak olan tatil, sonbaharın o hafif serin günlerinde öğrencileri ve öğretmenleri dinlendirecek.

Resmi takvimin yaz aylarında yayımlanması beklenirken, MEB'in standart prosedürlerine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için beklenen kritik tarihler şu şekilde şekilleniyor:

Okulların Açılışı: 7 Eylül veya 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili (Kasım Tatili): 9 - 13 Kasım 2026

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 18 Ocak 2027 Pazartesi - 29 Ocak 2027 Cuma

2. Dönem Ara Tatili (Nisan Tatili): 12 - 16 Nisan 2027

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 18 Haziran veya 25 Haziran 2027

(Not: Bu tarihler MEB'in geçmiş yıllardaki uygulamaları baz alınarak hesaplanmış olup, resmi takvim yayımlandığında netlik kazanacaktır.)