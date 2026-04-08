Haber Tarihi: 08 Nisan 2026 16:04 -
Güncelleme Tarihi:
08 Nisan 2026 16:04
2026 Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2026-2027
Eğitim öğretim maratonunda yaz tatiline doğru adım adım yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden bir sonraki yılın, yani 2026-2027 eğitim yılının planlarını yapmaya başladı! Özellikle sonbahar aylarında öğrencilere derin bir nefes aldıran, okul yorgunluğunu unutturan o meşhur "ilk ara tatil" için geri sayım şimdiden merak konusu oldu. Arama motorlarında "2026 Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ilk ara tatil hangi gün başlayacak, MEB takvimi açıklandı mı?" sorguları hızla yükselişe geçti. İşte şimdiden tatil rotasını çizmek isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geleneksel takvimine göre beklenen o kritik tarihler...
Tatil ve seyahat planlarını haftalar öncesinden yapmak isteyen veliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 yılındaki ilk ara tatil zili ne zaman çalacak?
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? (BEKLENEN TARİHLER)Kısa ve net cevap: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi 2026-2027 çalışma takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da, yıllardır uygulanan sisteme göre 2026 Kasım ara tatilinin 9 - 13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılması beklenmektedir! Her yıl istisnasız olarak kasım ayının ikinci haftasına denk getirilen bu 1 haftalık mola (hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün), öğrencilerin ilk sınav stresini atması için harika bir fırsat sunuyor. Cuma günü çalacak son zille başlayacak olan tatil, sonbaharın o hafif serin günlerinde öğrencileri ve öğretmenleri dinlendirecek.2026-2027 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ (TAHMİNİ)Resmi takvimin yaz aylarında yayımlanması beklenirken, MEB'in standart prosedürlerine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için beklenen kritik tarihler şu şekilde şekilleniyor:Okulların Açılışı: 7 Eylül veya 14 Eylül 2026 Pazartesi1. Dönem Ara Tatili (Kasım Tatili): 9 - 13 Kasım 2026Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 18 Ocak 2027 Pazartesi - 29 Ocak 2027 Cuma2. Dönem Ara Tatili (Nisan Tatili): 12 - 16 Nisan 2027Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 18 Haziran veya 25 Haziran 2027
(Not: Bu tarihler MEB'in geçmiş yıllardaki uygulamaları baz alınarak hesaplanmış olup, resmi takvim yayımlandığında netlik kazanacaktır.)
