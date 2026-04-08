Galatasaray, zor virajı döndü; fark yeniden 4!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 19. dakikada Allan Godoi'nin kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Göztee, 50. dakikada Juan Santos ile farkı 1'e indirdi.
İzmir ekibi, Janderson ile 59. dakikada kaleye 1.5 metre uzaklıktan kaçırdığı fırsat ile beraberliği yakalayamadı.
Mario Lemina, 75. dakikada attığı kafa golüyle skoru belirledi.
ZİRVEDE FARK YENİDEN 4'E ÇIKTI
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla çıkan Galatasaray, puanını 67 yaptı, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aradaki farkı 4'e çıkardı.
Ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Göztepe, 46 puanda kaldı.
GALATASARAY'IN GÖZTEPE'YE KARŞI TARİHİ SERİSİ
Galatasaray'a karşı üst üste 9. kez yenilen Göztepe, lig tarihinde ilk kez bir rakibine karşı böyle bir seri yaşadı.
MIRCEA LUCESCU'DAN SONRA İLK
Göztepe maçına dek çarşamba günü oynadığı son 5 lig maçını kazanamayan Galatasaray, en son Mircea Lucescu ile (3 Nisan 2002, 2-0 vs. Trabzonspor) çarşamba günü lig maçı kazanmıştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Galatasaray, hafta sonunda Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.
10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.
19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2
30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3
83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis (Dk. 79 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 73 Antunes), Janderson (Dk. 79 Jeferson), Juan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı (Dk. 62 Jakobs), İlkay Gündoğan (Dk. 79 Torreira), Lemina, Sane (Dk. 85 İcardi), Asprilla (Dk. 62 Sara), Sallai (Dk. 85 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz
Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 19 Godoi (Kendi kalesine), Dk. 75 Lemina (Galatasaray), Dk. 49 Juan (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 89 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
