Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 11 yabancıyla çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atmıştı.
Geldiği günden bu yana birçok maçta ilk 11 oynayan Kerem Aktürkoğlu da bu dev mücadeleye yedek kulübesinde başlamıştı.
Ancak Musaba beklentilerin altına kalınca milli oyuncu, karşılaşmanın 62'nci dakikasında Hollandalı futbolcunun yerine oyuna dahil oldu ve sahaya adım atar atmaz farkını gösterdi.
Savunma arkası koşularıyla Beşiktaş savunmasını zorlayan tecrübeli oyuncu, yakaladığı fırsatları harcasa da performansıyla alkış aldı.
Öyle ki kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem, 90+11'de ağları sarsarak Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi.
Tedesco, derbi sonrası Kerem'in performansından oldukça memnun kaldı.
KAYSERİ MAÇINDA İLK 11'DE
27 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansının ardından İtalyan-Alman çalıştırıcı, yıldız futbolcuyu Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de başlatmaya karar verdi.
Kerem, bu karar ile birlikte kısa bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
Geldiği günden bu yana birçok maçta ilk 11 oynayan Kerem Aktürkoğlu da bu dev mücadeleye yedek kulübesinde başlamıştı.
Ancak Musaba beklentilerin altına kalınca milli oyuncu, karşılaşmanın 62'nci dakikasında Hollandalı futbolcunun yerine oyuna dahil oldu ve sahaya adım atar atmaz farkını gösterdi.
Savunma arkası koşularıyla Beşiktaş savunmasını zorlayan tecrübeli oyuncu, yakaladığı fırsatları harcasa da performansıyla alkış aldı.
Öyle ki kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem, 90+11'de ağları sarsarak Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi.
Tedesco, derbi sonrası Kerem'in performansından oldukça memnun kaldı.
KAYSERİ MAÇINDA İLK 11'DE
27 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansının ardından İtalyan-Alman çalıştırıcı, yıldız futbolcuyu Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de başlatmaya karar verdi.
Kerem, bu karar ile birlikte kısa bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.