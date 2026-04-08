08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu kararı!

Beşiktaş derbisinde formayı Anthony Musaba'ya kaptıran ancak ikinci yarı oyuna dahil olup galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar çıktı.

calendar 08 Nisan 2026 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 11 yabancıyla çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Geldiği günden bu yana birçok maçta ilk 11 oynayan Kerem Aktürkoğlu da bu dev mücadeleye yedek kulübesinde başlamıştı.

Ancak Musaba beklentilerin altına kalınca milli oyuncu, karşılaşmanın 62'nci dakikasında Hollandalı futbolcunun yerine oyuna dahil oldu ve sahaya adım atar atmaz farkını gösterdi.

Savunma arkası koşularıyla Beşiktaş savunmasını zorlayan tecrübeli oyuncu, yakaladığı fırsatları harcasa da performansıyla alkış aldı.

Öyle ki kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem, 90+11'de ağları sarsarak Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi.

Tedesco, derbi sonrası Kerem'in performansından oldukça memnun kaldı.

KAYSERİ MAÇINDA İLK 11'DE

27 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansının ardından İtalyan-Alman çalıştırıcı, yıldız futbolcuyu Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de başlatmaya karar verdi.

Kerem, bu karar ile birlikte kısa bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
