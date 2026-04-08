08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
0-221'
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-036'
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
0-021'

Eczacıbaşı, Zerenspor'a karşı ilk maçı kazandı, seride 1-0 öne geçti

Vodadone Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Zerenspor'u 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 08 Nisan 2026 19:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bu sonuçla ev sahibi takım, seride 1-0 öne geçti.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ikinci karşılaşma, 11 Nisan Cumartesi günü Zerenspor'un ev sahipliğinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Elif Şahin, Smrek, Maglio)

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Özlem Güven, Gatina, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19

Süre: 112 dakika (19, 35, 31, 27)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
