08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Tatum, Madison Square Garden'a dönüş konusunda "heyecanlı değil"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır Aşil tendon sakatlığının ardından Madison Square Garden'a yeniden dönecek olmanın kendisinde tedirginlik yarattığını açıkça dile getirdi.

calendar 08 Nisan 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır Aşil tendon sakatlığının ardından Madison Square Garden'a yeniden dönecek olmanın kendisinde tedirginlik yarattığını açıkça dile getirdi.

Boston Celtics, 2025-26 normal sezonunun sonuna yaklaşılırken bir sonraki maçında deplasmanda New York Knicks ile Madison Square Garden'da karşı karşıya gelecek. Ancak bu karşılaşma, Tatum için sıradan bir maçtan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Celtics'in salı günü Charlotte Hornets karşısında aldığı 113-102'lik galibiyetin ardından konuşan Tatum, söz konusu salonla ilgili duygularını şu ifadelerle aktardı: "Bunu düşündüm. Açıkçası oraya geri dönüp oynamak beni heyecanlandırmıyor. En son orada oynadığımda oldukça travmatik bir deneyim yaşamıştım. Ama bir noktada bu engeli aşmam gerektiğini biliyordum ve yeniden orada oynayacaktım. Bu da perşembe günü olacak."

Yıldız oyuncu sözlerine, "Bu beni heyecanlandıran bir şey değil ama işin bir parçası. Geri dönüp oynamaya karar verdim, bu yüzden maç kaçırmayacağım" diyerek devam etti.

Tatum, kariyerinin en yıkıcı anlarından biri olan sakatlığın etkilerini hâlâ zihinsel olarak hissetmeye devam ediyor. All-NBA seviyesindeki forvet, Doğu Konferansı Finalleri'nde Knicks'e karşı oynanan 4. maçta sağ Aşil tendonunu koparmış ve bu ciddi sakatlık nedeniyle serinin geri kalanında forma giyememişti. Celtics, yıldız oyuncusunun yokluğunda sonraki iki maçı kaybederek şampiyonluk unvanını koruyamamıştı.

Bu sakatlık, Tatum'ı 2025-26 sezonunun büyük bölümünde parkelerden uzak tutarken, yıldız oyuncu beklenen yaklaşık bir yıllık iyileşme süresinden daha kısa sürede geri dönerek geçen ay yeniden Celtics kadrosuna katıldı.

Her ne kadar dönüş sürecinin ilk etaplarında zorlanmış olsa da, Tatum kısa sürede takımına katkı verebilecek seviyeye ulaştı. 15 maçta forma giyen yıldız isim, maç başına 21.6 sayı, 9.1 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakalayarak Boston'ın şampiyonluk yarışında önemli bir rol üstleniyor.

Öte yandan takım arkadaşı Jaylen Brown, Tatum'ın mental olarak hâlâ bu sürecin etkilerini taşıdığını kabul ederken, takım olarak onun yanında olduklarını vurguladı: "Doğru yönde ilerliyor. Mental olarak bazı şeyler olabilir ama takım arkadaşları bunun için var. Biz onun arkasındayız ve sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yapacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
