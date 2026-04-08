Tatum, Madison Square Garden'a dönüş konusunda 'heyecanlı değil'

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır Aşil tendon sakatlığının ardından Madison Square Garden'a yeniden dönecek olmanın kendisinde tedirginlik yarattığını açıkça dile getirdi.



Boston Celtics, 2025-26 normal sezonunun sonuna yaklaşılırken bir sonraki maçında deplasmanda New York Knicks ile Madison Square Garden'da karşı karşıya gelecek. Ancak bu karşılaşma, Tatum için sıradan bir maçtan çok daha fazlasını ifade ediyor.



Celtics'in salı günü Charlotte Hornets karşısında aldığı 113-102'lik galibiyetin ardından konuşan Tatum, söz konusu salonla ilgili duygularını şu ifadelerle aktardı: "Bunu düşündüm. Açıkçası oraya geri dönüp oynamak beni heyecanlandırmıyor. En son orada oynadığımda oldukça travmatik bir deneyim yaşamıştım. Ama bir noktada bu engeli aşmam gerektiğini biliyordum ve yeniden orada oynayacaktım. Bu da perşembe günü olacak."



Yıldız oyuncu sözlerine, "Bu beni heyecanlandıran bir şey değil ama işin bir parçası. Geri dönüp oynamaya karar verdim, bu yüzden maç kaçırmayacağım" diyerek devam etti.



Tatum, kariyerinin en yıkıcı anlarından biri olan sakatlığın etkilerini hâlâ zihinsel olarak hissetmeye devam ediyor. All-NBA seviyesindeki forvet, Doğu Konferansı Finalleri'nde Knicks'e karşı oynanan 4. maçta sağ Aşil tendonunu koparmış ve bu ciddi sakatlık nedeniyle serinin geri kalanında forma giyememişti. Celtics, yıldız oyuncusunun yokluğunda sonraki iki maçı kaybederek şampiyonluk unvanını koruyamamıştı.



Bu sakatlık, Tatum'ı 2025-26 sezonunun büyük bölümünde parkelerden uzak tutarken, yıldız oyuncu beklenen yaklaşık bir yıllık iyileşme süresinden daha kısa sürede geri dönerek geçen ay yeniden Celtics kadrosuna katıldı.



Her ne kadar dönüş sürecinin ilk etaplarında zorlanmış olsa da, Tatum kısa sürede takımına katkı verebilecek seviyeye ulaştı. 15 maçta forma giyen yıldız isim, maç başına 21.6 sayı, 9.1 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakalayarak Boston'ın şampiyonluk yarışında önemli bir rol üstleniyor.



Öte yandan takım arkadaşı Jaylen Brown, Tatum'ın mental olarak hâlâ bu sürecin etkilerini taşıdığını kabul ederken, takım olarak onun yanında olduklarını vurguladı: "Doğru yönde ilerliyor. Mental olarak bazı şeyler olabilir ama takım arkadaşları bunun için var. Biz onun arkasındayız ve sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yapacağız."



