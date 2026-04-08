08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'den golcüde Guirassy hamlesi!

Fenerbahçe, santrfora bir hamle yapmak isterken transfer gündemine ise Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'i aldığı öğrenildi. Guirassy'nin sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti.

calendar 08 Nisan 2026 09:46
Fotoğraf: AA
Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü arayışında rotasını Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'ye çevirdi.

Sarı- Lacivertliler'in yıldız santrfor için ciddi adımları mevcut.

Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli kulübün Guirassy'ye teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olan yıldız futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de yoğun ilgi gösteriyor.

Alınan bilgilere göre, İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Tottenham Hotspur başta olmak üzere birçok Suudi kulübünün transfer yarışında olduğu ifade ediliyor.

AYRILIĞA SICAK!

30 yaşındaki golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transferin en kritik detayını sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oluşturuyor.

Guirassy'nin kontratında 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
