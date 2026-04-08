Fenerbahçe'den golcüde Guirassy hamlesi!

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü arayışında rotasını Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'ye çevirdi.
Sarı- Lacivertliler'in yıldız santrfor için ciddi adımları mevcut.
Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli kulübün Guirassy'ye teklif yaptığı belirtildi.
TRANSFERDE RAKİPLER VAR
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olan yıldız futbolcuya yalnızca Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de yoğun ilgi gösteriyor.
Alınan bilgilere göre, İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Tottenham Hotspur başta olmak üzere birçok Suudi kulübünün transfer yarışında olduğu ifade ediliyor.
AYRILIĞA SICAK!
30 yaşındaki golcünün yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transferin en kritik detayını sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oluşturuyor.
Guirassy'nin kontratında 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek.
